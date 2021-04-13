سقوط عشرات القتلي من مليشيا الحوثي في مفرق الجوف

تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة خاصة بين عناصرها، في منطقة مفرق الجوف، على يد قوات الجيش الوطني، المدعومة من التحالف العربي.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة بالجيش اليمني أن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً شنته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبروها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

من جانبه أطلع قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن أحمد حسان جبران رئيس الأركان على الوضع الميداني والقتالي وما يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة، مسنودين بطيران التحالف العربي من انتصارات متتالية، وما يتكبده العدو من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.