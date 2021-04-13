ابنة رفسنجاني: والدي كان مؤيدا للتطبيع مع إسرائيل

كشفت المعارضة الإيرانية فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن علاقة والدها بالكياني الصهيوني.

وفي رسالة وجهتها للمرشد الإيراني عى خامنئي قالت إن والدها كان مؤيدا للتطبيع مع إسرائيل.

ونشر الرسالة الصحفي والباحث الإيراني محمد مجيد الأحوازي ، حيث كتب على حسابه في تويتر قائلا : ” فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني تقول على الكلاب هاوس : والدي كان مؤيداً للتطبيع مع إسرائيل من أجل مصالح البلاد وكتب ذلك في رسالة وجهت لخامنئي” .

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، كانت قد نشرت تسجيلا صوتيا مسربا، لفائزة رفسنجاني والذي قالت فيه في وقت سابق : ” إن أهم سبب جعل وضع بلادنا يصل إلى هذا المنحدر الخطير وهذه النقطة الحرجة ابتعاد النظام عن رعاية أصول وثوابت القوانين والمبادئ الدولية”.

وأضافت بحسب التسجيل أن مغامراتنا السياسية الطائشة بطريقة ما باتت تمثّل تهديداً لدول المنطقة.

كما أعربت عن قلقها عن دفاع إيران عن اعتقالها للأجانب الذين يأتون إلى بلادنا بتهمة التجسس، والسلطات المعنية لم تقدم حتى الآن أي دليل على أن هؤلاء الرعايا الأجانب متهمون بالتجسس.