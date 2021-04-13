إيران تعترف بعدم قدرتها على دعم أذرعها في المنطقة بالمال

اعترف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بوجود صعوبات مالية بدفع رواتب المجندين للعمل ضمن القوات الإيرانية أو مليشياتها.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تواجه صعوبات مالية تمنعها عن تأمين رواتب المجندين في المناطق الخطرة وأهمها سوريا.

وأوضح حاتمي بحسب ما تداولته وسائل إعلام إيرانية أن العجز في ميزانية القوات المسلحة الإيرانية طال أكثر من 60 ألف مجند، تصل رواتبهم إلى ألف مليار تومان إيراني، مؤكدًا أن الجميع في ظروف صعبة.

وكان وزير الدفاع الإيراني، قد أطلق اليوم الثلاثاء، تصريحا خطيرا بشأن الصعوبات المالية التي تواجهها بلاده وعدم قدرتها على دفع رواتب مجنديها.

يذكر أن ن شكوى وزير الدفاع الإيراني تأتي في ظل معاناة إيران من أزمة اقتصادية كبيرة تشمل قطاعات مختلفة، وذلك في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.