باريس_سان_جيرمان يقصى #بايرن_ميونخ ويتأهل إلى نصف نهائى #دورى_ابطال_اوروبا #بايرن_ميونخ_باريس_سانجيرمان

تأهل فريق باريس سان جيرمان على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ، بعد أن فاز الفريق الألمانى بهدف نظيف ليصبح إجمالى المباراتين بنتيجة 3-3 ليضمن بتلك النتيجة الفريق الباريسى التأهل الى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.

وشهدت المباراة فرصا لكلا الفريقين على مرمى الحارسين نافاس و نوير.

وكان باريس سان جيرمان الأقرب فى التسجيل حيث سدد نيمار كرتين ولكن اصطدمتا بالقائم .

وفى الدقيقة 40 افتتح الكاميرونى موتينج التسجيل لصالح بايرن ميونخ بعد متابعة تسديدة ألبا ليسكنها شباك الحارس نافاس.

وفى الشوط الثانى حاول الفريق الباريس إحراز هدف التعادل فى شباك بايرن ميونخ لكن لم تفلح محولات نيمار ودي ماريا .

وفى الدقيقة 78 أحرز كيليان مبابى هدف التعادل بعد انفراد تام بالحارس نوير ولكن الحكم أعلن عن وجود تسلل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الفرنسى على البايرن بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت فى ألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البفارى.

ودخل فريق بايرن ميونخ بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد – بواتينج – ألابا – هيرنانديز

خط الوسط: دافيس – كيميتش – ساني – كومان

خط الهجوم: مولر – تشوبو موتينج

فى المقابل جاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالى:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داجبا – دانيلة – كيمبمبي – ديالو

خط الوسط: باريديس – إدريسا جايا – أنخل دي ماريا – دراكسلر

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – كيليان مبابي