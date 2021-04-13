تحديد مواعيد إجازة المعلمين والمعلمات المكلفين بالندب جزئيا وكليا

اعتمدت إدارة تعليم شرورة إجازة المعلمين والمعلمات المكلفين بالندب، وذلك بناء على تعميم معالي نائب وزير التعليم والمتضمن آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج للعام الدراسي ١٤٤٢ .

وجاء في التعميم : “يحفز المعلم المكلف كليا أو جزئيا والمعلم المكلف بتدريس تخصص العجز في غير تخصصه بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه، مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله حسب إفادة قائد المدرسة المكلف بها، وللمبادر بتنفيذ التكليف مباشرة دون تأخير أو مماطلة إجازة أسبوع آخر في نهاية العام الدراسي المكلف فيه قبل تمتع مماثليه غير المكلفين، أو عند عودة المعلمين على أن تراعى المصلحة التعليمية عند حدوث تغيير على التقويم الدراسي

وفي حال التكليف بالتدريس لسد العجز لأحد المكلفين بالتشكيلات المدرسية أو الإشرافية يمنح الحافز الوارد في الفقرة (1)

و أكد التعميم أنه يتم منح الحافز للمكلفين والمكلفات بالندب وفق الآتي :

معلمات رياض الأطفال ومعلمو و معلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي نهاية دوام الخميس ٣/٩/١٤٤٢، ومعلمو ومعلمات ١٧/٩/١٤٤٢ ومعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام الخميس