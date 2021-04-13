منع المصحف عن زعيم المعارضة الروسية داخل محبسه

أعلن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الملقب بـ “عدو بوتين”، أمس الثلاثاء، أنه سيقاضي إدارة السجن، الذي يتم الحفظ عليه فيه خارج موسكو.

وجاء إلان زعيم المعارضة عن ذلك بسبب حجب نسخة من المصحف عنه، والذي كان ينوي دراسته أثناء قضائه فترة سجنه.

وكان نافالني قد دخل في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على رفض مسؤولي السجن السماح لطبيبه بفحصه خلف القضبان بعد أن أُصيب بألم شديد في الظهر والساق.

كما كتب في منشور له على إنستغرام أن أول دعوى قضائية ضد مسؤولي السجن تتعلق بالمصحف، منوها أن المشكلة أنهم لا يمنحونني مصحفا.. وهذا يثير استيائي.

وتابع قائلا: إن دراسة القرآن بعمق كان أحد أهداف تحسين الذات العديدة التي وضعها لنفسه أثناء وجوده في محبسه.