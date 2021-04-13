مصرع 20 طفلا في حريق مروع بمدرسة  في النيجر

لقي نحو 20 طفلا مصرعهم في النيجر، بعد اندلاع حريق في مدرستهم، بالقرب من عاصمة النيجر نيامي.

وكان قائد جهاز الإطفاء، سيدي محمد، قد أكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن النيران اشتعلت في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت النيران نحو 20 طفلا.

وأضاف أن رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق،لكن قوة النيران كانت هائلة ، منوها أنه الأطفال لم يتمكنوا من الفرار.

وأفاد شهود عيان أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع عندما كان الضحايا في غرف الدراسة، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي .

وقد انتقل رئيس الوزراء، أوهومودو محمدو، إلى موقع الحريق عند أطراف العاصمة وقدم تعازيه لأهالي الأطفال.