الموت يغيّب نجم الكرة الكويتية جمال يعقوب

توفي مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم مدافع المنتخب الكويتي سابقا جمال يعقوب القبندي أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما.

وكان نادي كاظمة الرياضي لكرة القدم قد أعلن وفاة يعقوب، منوها أن الجهازين الفني والإداري قررا إلغاء تدريبات الفريق مساء الثلاثاء بسبب وفاة “القبندي”.

وكتب النادي على حسابه في تويتر :” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى… انتقل إلى رحمة الله تعالى جمال يعقوب القبندي لاعب النادي و المنتخب الوطني السابق و مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم. . و سوف يحدد موعد الدفن لاحقا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبها قررت لجنة المسابقات في الاتحاد تأجيل مباراة السالمية والكاظمة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي الممتاز، إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، وذلك بناء على طلب نادي الكاظمة بسبب وفاة يعقوب.

يذكر أن جمال يعقوب ولد في 7 أبريل 1959، ويعد من بين أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية.

وكان ضمن الجيل الذهبي الذي تأهل إلى نهائيات مونديال 1982، إضافة للفوز بكأس آسيا 1980 والفوز بكأس الخليج عامي (1982 و1986).

وقد انتقل يعقوب بعد اعتزاله، إلى مجال التدريب وعمل مساعدا للمدرب التشيكي ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت، ليسهما بتحقيق إنجازات لافتة، أبرزها لقب كأس الخليج عامي (1996 و1998).