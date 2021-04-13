18 قتيلا في حادث مروع بمحافظة مصرية (صور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مصرع حوالي 18 شخصا، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب، بطريق أسيوط البحر الأحمر.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد تم نقل الجثت والمصابين للمستشفى الجامعي.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 103، ووقوع وفيات ومصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع أكثر من 12 شخصا وإصابة 4 آخرين نتيجة تفحم الأتوبيس والسيارة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وقد توجه محافظ أسيوط، لمكان الحادث، مع قوات الحماية المدنية ، والاستعانة بعدد 25 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، ونقل الجثث للمستشفيات.

كما تم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق، منعا للتزاحم، ورفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقي الركاب.