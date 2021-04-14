 القبض على شبكات إجرامية استولت على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال بالرياض

تمكنت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن العصابة مكونة من (24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف أنهم استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.

كما تم ضبط بحوزتهم (73) هاتفًا متنقلًا لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67,506) ريالات، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.