بأمر الشؤون الإسلامية.. غلق مؤقت لـ 9 مساجد بعد ثبوت إصابات بكورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غلق 9 مساجد بصفة مؤقتة في 5 مناطق.

وجاء قرار الوزارة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوماً 579 مسجداً فُتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأضافت الوزارة أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في المنطقة الشرقية وآخريْن بمنطقة عسير, إضافة إلى مسجد بمنطقة الباحة وآخر بمنطقة مكة المكرمة.

ونوهت الوزارة أنه تم إعادة فتح 10 مساجد أربعة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.