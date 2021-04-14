تشيلسي يتأهل على حساب بورتو إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، رغم خسارته أمام بورتو بهدف نظيف امس الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، بدلا من معقل تشيلسي، كما حدث في لقاء الذهاب بسبب قيود السفر المفروضة بسبب كوفيد-19، انتهت المواجهة بفوز الفريق البرتغالي بهدف نظيف جاء من توقيع مهدي طارمي (قـ90).

وحجز تشيلسي بطاقة العبور بعدما تقدم على نظيره البرتغالي في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين من توقيع ميسون ماونت وبين تشيلويل، ليصبح إجمالي المواجهتين (1:2) لصالح الفريق الإنجليزي.

وعلى هذا النحو، تمكن أبناء توماس توخيل من العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.