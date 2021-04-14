إسرائيل تمنع الأذان في الأقصى

قالت مصادر فلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية عطلت، مساء أمس الثلاثاء، مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وأثار القرار الذي نفذته شرطة الاحتلال في القدس، اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفع السفير الأردني لدى إسرائيل، إلى تقديم احتجاج “شديد اللهجة” إلى السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قنوات إسرائيلية، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية.

واستنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، “هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال”.

محذراً من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع الى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.