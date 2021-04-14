الذهب يستقر بعد صعود في التعاملات المبكرة

استقرت أسعار الذهب بعد صعود في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ عوضت بعض الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية نزول الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1743.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد صعود بما يصل إلى 0.3٪. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1745 دولاراً للأوقية.

وقالت المحللة لدى “ديلي إف.إكس” مارغريت يانغ، “رغم نزول الدولار هذا الصباح، فإن صعوداً طفيفاً لعائدات سندات الخزانة الأمريكية يكبح الاتجاه الصعودي للذهب”.

وقالت: “الأمر الكبير القادم الذي يتطلع المستثمرون إليه هو بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وما إذا كانت ستفوق التنبؤات كما هو متوقع… ستضع بعض الضغط على الذهب”، مضيفة أن النزول قد يكون محدوداً نظراً لأن الذهب بلغ قاعاً مزدوجاً عند 1680 دولاراً.

قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من 8 أعوام ونصف العام في مارس (آذار)، مما يطلق شرارة ما يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تكون موجة عابرة من ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أداة تقليلدية للتحوط ضد التضخم.

وهبط الدولار الأمريكي لقاع ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين رفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2٪ إلى 25.37 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1٪ إلى 2691.62 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8٪ إلى 1165.43 دولاراً للأوقية.