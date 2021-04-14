التقى بالأعيان والأدباء.. الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود يزور القصيم 

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود خلال الايام الماضيه منطقه القصيم.

وشملت الزيارة كل من محافظة البكيريه ومحافظة عنيزه، كما شملت الزيارة أعيان المجتمع وبعض المقصورات الأثرية والتراثية بالمنطقة حيث شرف الكريم حفل عشاء أقامه رجل الاعمال يوسف عبدالله القرعاوي بمزرعة الخاصه بحضور محافظ عنيزه عبدالرحمن ابراهيم السليم وعدد كبير من الاعيان والمسئولين تخلل الحفل قصيده شعرية وطنية وكلمة ترحيبية من قبل عائلة القرعاوي لسموه الكريم ووفده الذي رافقه وزار أيضاً سموه كل من مقصورة السويلم التاريخية ومقصوره الراجحي بالبكيريه.

واطلع سموه على أرجاء المقصورات التراثية واستمع إلى شرح مفصل عن اجزاء المقصورات وتاريخها والتي تحكي حياة الآباء والأجداد.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود بكل مقصورة كشاهد تاريخي مهم يروي حقبة مهمة من التاريخ السعودي المجيد، معبرًا عن سعادتة بما شاهده، وأعرب عن شكره لأسرة السويلم والراجحي على جهودهم المبذولة في المحافظة على التراث والآثار بالمحافظة ولحسن الاستقبال وما قدموه من معلومات تاريخية.

وفي نهاية الزيارة قام سموه بزيارة ختامية للمؤرخ الدكتور احمد بن عبدالعزيز البسام بمحافظة عنيزه أطلع سموه على مايملكه البسام من مخزون وكتب تاريخيه يملكها.