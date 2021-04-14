الاتحاد يملك فرصة للمزاحمة على قمة الدوري السعودي

سيملك نادي الاتحاد، المنتشي بالفوز بمباراة قمة أمام غريمه الهلال حامل اللقب، فرصة للمزاحمة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يخوض مباراة تبدو سهلة مع الباطن يوم الجمعة.

وعلى عكس المواسم الماضية، عندما كان يصارع بطل آسيا السابق للهروب من الهبوط، يعيش الفريق القادم من مدينة جدة فترة رائعة وفاز أربع مرات في خمس مباريات آخرها 2-0 على الهلال يوم الجمعة.

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 25 مباراة ولم يعد يتأخر سوى بثلاث نقاط عن الهلال والشباب قبل خوض آخر خمس جولات في المسابقة هذا الموسم.

وسيلعب الشباب والهلال معاً في هذه الجولة لكن تأجلت القمة المرتقبة بينهما حتى 7 مايو بسبب ارتباط الهلال بخوض ست مباريات متتالية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسيخوض الاتحاد مواجهة الباطن بظروف متناقضة بين الناديين، فالأول يلعب بروح معنوية عالية بعد التفوق على غريمه، بينما خسر منافسه 4-1 أمام الشباب بعد عرض سيء في الجولة الماضية.

وقبل مواجهة الهلال كان البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد في مأزق بسبب نقص الخيارات الدفاعية بعد إيقاف قلبي الدفاع الأساسيين أحمد حجازي وزياد الصحفي.

لكن الآن تبدل الحال تماماً، وربما يجد كاريلي نفسه في حيرة لاختيار الثنائي المناسب لخوض مباراة يوم الجمعة.

ففي الوقت الذي بات بوسع الاتحاد الاعتماد على حجازي والصحفي، فإن عبد المحسن فلاتة قدم عرضاً رائعاً أمام الهلال ورغم المشاركة كبديل بعد إصابة عمر هوساوي، فإنه سجل هدفاً وساهم بشكل مؤثر في الانتصار بالقمة إلى جانب زميله المدافع الآخر حمدان الشمراني.