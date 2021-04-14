خلال الجائحة.. فنادق جدة من أعلى مستويات الإشغال

قالت شركة إس تي آر “STR”، المتخصصة في تقديم التحليلات والرؤى لقطاع الضيافة عالمياً، إن فنادق مدينة جدة السعودية سجلت خلال شهر مارس/ آذار 2021م واحدة من أعلى مستويات الإشغال الشهرية خلال جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وأضافت الشركة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن مستويات الإشغال وإيرادات الغرف المتوافرة في فنادق جدة سجلت وفقًا للبيانات الأولية لشهر مارس/ آذار الماضي ثاني أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2020م، بعد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي الذي قدم أعلى أداء خلال تلك الفترة.

وأشارت “إس تي آر”، إلى أن نسب الإشغال في فنادق جدة بلغت 47.1% خلال شهر مارس/ آذار 2021م، وبلغ متوسط السعر اليومي 676.36 ريالا سعوديا، بينما بلغت إيرادات كل غرفة متاحة 318.72 ريالا.

ولفتت، إلى أن الزيادات في نسب الإشغال تعتبر مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الأشهر من العام الماضي؛ والتي تزامنت مع بداية تفشي الوباء.

وذكرت “إس تي آر”، في تقرير صادر مطلع الشهر الجاري، أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 67.1% خلال السنوات الثلاث المقبلة تعد الأعلى بين أكبر 50 دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم.