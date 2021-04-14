“عرضاً سخياً وخيبة أمل”.. أول رد فعل من شركة تأمين “إيفر غيفن” على قرار التحفظ على السفينة

في أول رد فعل على صدور أمر قضائي في مصر احتجاز السفينة “إيفر غيفين” بعد تعطيلها الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام، قال نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض “يو كيه كلوب” الشركة صاحبة عقد التأمين على السفينة، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وأنها سوف تحجز حتى دفع التعويض، وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرتها خلال هذا الوقت.

وأضافت أنها بالتعاون مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة قدموا في 12 أبريل الجاري، عرضاً سخياً ومدروساً بعناية لهيئة قناة السويس لتسوية مطالبتها، إلا أن السفينة قيد التحفظ حتى التوصل إلى اتفاق بين قناة السويس والشركة المالكة.

ولم تفصح الشركة عن تفاصيل العرض.