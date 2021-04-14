“سكني”: تسليم الفلل الجاهزة في 9 مشاريع

أعلن برنامج “سكني”، عن تسليم عدد من الفلل السكنية الجاهزة خلال شهر مارس الماضي في 9 مشاريع بـ 6 مناطق حول المملكة؛ وذلك في إطار جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية.

وأوضح “سكني”، في بيان أنه تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأشار إلى أن التسليم شمل مشروع إسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروعي إسكان الأحساء وإسكان حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفي منطقة القصيم تم تسليم عدد من الوحدات في مشروعي “إسكان المذنب وعيون الجواء، و”إسكان الضاحية” في منطقة جازان، ومشروع إسكان حائل بمنطقة حائل، وفي منطقة الجوف مشروع “إسكان سكاكا2″و”إسكان القريات”.

وتابع: “تتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة”.