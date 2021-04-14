هل لقاح كورونا مفطراً للصائم ؟المفتي العام يجيب

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.

وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطراً للصائم ؟:” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر “.