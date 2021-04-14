عاجل… السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبات تسهيل دخول المتسلل للمملكة

حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، لافتة إلى أن عقوبات ارتكاب تلك الجرائم تصل إلى السجن ١٥ سنة وغرامة (مليون) ريال.

وأوضحت النيابة العامة في رسم معلوماتي “إنفوجرافيك” ضمن تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن عقوبات جريمة تسهيل المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال – مع علمه بذلك – بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر السجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات وتصل إلى (خمس عشرة) سنة، وغرامة تصل إلى (مليون) ريال.

وأضافت كما أنه تتم مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استُخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى (خمسمائة) ألف ريال، وينشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها تتولى التحقيق والإدعاء في الجرائم المذكورة آنفاً وتعدها كبيرة موجبة للتوقيف وتعتبرها مخلة بالشرف والأمانة.