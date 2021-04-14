ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 184 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.39 ريال (56.10 دولار)، مقابل، 207.98 ريال (55.46 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 184.09 ريال (49.09 دولار)، مقابل، 181.98 ريال (48.53 دولار)، الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.79 ريال (42.08 دولار)، مقابل، 155.98 ريال (41.60 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.73 ريال (32.73 دولار)، مقابل، 121.32 ريال (32.35 دولار)، أمس.