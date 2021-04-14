أمانة جدة تتلف طنا من المواد الغذائية بموقعين لتحضير الأطعمة

تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وأتلفت كمية كبيرة من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر تجاوزت الـ 1 طن، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول جرت خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتا إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبينا أنه جرى إتلاف 400 كيلو دقيق و 300 كيلو أرز و 100 كيلو معجنات مجهزة للبيع، بالإضافة لـ 50 كيلو بهارات و 20 كيلو لحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف الدقس إلى أن الأمانة رصدت موقعا آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على مبنى سكني بداخله شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيرا إلى أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كيلو دجاج وأسماك مجهولة المصدر و نحو 70 لتر من الألبان، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الاجراءات النظامية حيال المخالفات.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.