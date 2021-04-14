“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعا 9.34 نقاط ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 261 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والزامل للصناعة، وبتروكيم، والخريف، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومدينة المعرفة، وإم آي إس، والجزيرة ريت، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.71% و3.69%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، والجزيرة ريت، والجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 76.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23882.75 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 117 ألف سهم تقاسمتها 415 صفقة.