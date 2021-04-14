“الحج والعمرة” توضح ضوابط إصدار تصاريح العمرة للخليجيين والقادمين من الخارج المحصنين

أوضحت وزارة الحج والعمرة، آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” الآليات والضوابط عبر انفوجرافيك توعوي يوضح الخطوات وشملت:

– التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

– التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة “فايزر، استرازينيكا، موديرنا، جونسون”.

– تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكة.

– إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتخقق من بيانات المعتمر والتصريح.

– الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.