عجلة دوري أبطال آسيا تعود للدوران بنظام التجمع

السعودية تستضيف 3 مجموعات

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستقام بنظام البطولة المجمعة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة ثلاث فرق سعودية وهي: الهلال والنصر والأهلي، فيما خسرت السعودية مقعدها الرابع بعد خسارة الوحدة لقاء الملحق المؤهل لدور المجموعات من أمام القوة الجوية العراقي.

ويستهل النصر مواجهات الأندية السعودية في البطولة عندما يواجه نظيره الوحدات الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم على استاد مرسول بارك بالرياض، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة والتي تضم فولاذ الإيراني والسد القطري إلى جانب النصر والوحدات.

فيما سيخوض فريقي الهلال والأهلي مواجهتيهما الافتتاحية مساء الغد؛ حيث سيواجه الهلال أجمك الأوزبكي على استاد الأمير فيصل بنفهد بالرياض، فيما سيكون لقاء الراقي أمام استقلال طهران الإيراني على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف المجموعات الثلاث لأندية الهلال والنصر والأهلي بشكل كامل؛ والتي تقام بين مدينتي الرياض وجدة.

وتعتبر السعودية الدولة الآسيوية الوحيدة التي تمتلك حقوق بث البطولة داخل أراضيها؛ حيث سيكون تطبيق GSA ناقلا لجميع مواجهات البطولة داخل السعودية؛ فيما لن يستطيع سكان الدول الآسيوية الأخرى من مشاهدة مباريات دور المجموعات.