قطر تتصدر مكاسب أسواق الخليج.. وبورصة مصر تهبط

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء مع صعود أسعار النفط بفضل توقعات معدلة للطلب على الخام، في حين تضررت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية.

توقعت وكالة الطاقة الدولية توازن الطلب وإمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من العام وقالت إن المنتجين قد يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار بما يعادل 1.59 بالمئة إلى 64.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1241 بتوقيت جرينتش حركة أسعار النفط عامل رئيسي بأسواق المال في الخليج.

وتجاوز المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر تكبدها في وقت سابق ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وارتفاع سهم بنك الرياض اثنين بالمئة.

لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات وسهم المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، حدت من مكاسب المؤشر مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهمين.

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.2 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مع تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة بينما ختم بنك أبوظبي التجاري الجلسة مرتفعا واحدا بالمئة.

وفي قطر، تقدم المؤشر الرئيسي 1.2 بالمئة، بعدما تكبد خسائر لجلستين، يقوده سهم مصرف قطر الإسلامي بمكاسب 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة مع هبوط 29 من أسهمه الثلاثين.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين كانوا بائعا صافيا للأسهم.

السعودية ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9848 نقطة

أبوظبي تقدم المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6039 نقطة

دبي زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2570 نقطة

قطر صعد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 10605 نقاط

مصر خسر المؤشر 1.9 بالمئة ليسجل 10116 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1473 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3714 نقطة

الكويت زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6517 نقطة