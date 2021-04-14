فيس بوك في ورطة.. تحقيق أوروبي بسبب تسريب بيانات الملايين

أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات الأربعاء فتح تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.

ستحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأميركي قد أوفى بالتزاماته في ما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.

يقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك في ايرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء تحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.

اشارت لجنة حماية البيانات إلى أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.