سفير الإمارات في أمريكا: إيران في وضع اقتصادي سيئ والظروف مواتية للتفاوض حول الاتفاق النووي

قال يوسف العتيبة سفير الإمارات في الولايات المتحدة، إن إيران اليوم في وضع اقتصادي سيئ للغاية والظروف مواتية لإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.

وأضاف: “هناك مخاوف من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى نتائج عكسية”.

وأدان قال الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم، قائلا: “تطور خطير وخطوة نحو تطوير سلاح نووي”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغتها بنيتها تركيب 6 مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أتمت تقريبا الاستعدادات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60% في منشأة نطنز النووية