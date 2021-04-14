  جماهير ليفربول ترشق حافلة ريال مدريد بالحجارة .. و زيدان في خطر

قام أحد جماهير ليفربول الإنكليزي بإلقاء الحجارة على الحافلة التي تقل لاعبي ريال مدريد قبل مباراة الفريقين.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تسبب رشق الحجارة في تحطيم النافذة الزجاجية قرب مقعد المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، لكن دون أن يتعرض زيدان لأي خطر.

وانتشرت لقطات فيديو على تويتر، تظهر محاولة عمال الملعب إزاحة بقايا الزجاج المحطم من حافلة ريال مدريد، داخل ملعب المباراة.

كما قامت جماهير ليفربول برشق الحافلة بالحجارة والأدوات البلاستيكية عند وصولها أنفيلد.

ويحتاج ليفربول للانتصار بنتيجة 2-0 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي، بعد خسارته بنتيجة 1-3 ذهابا في مدريد.

وتقام المباراة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب الأنفيلد.