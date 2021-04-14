مخزونات النفط الأمريكي تتراجع بنحو 5.9 مليون برميل

انخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير،بحسب ما نشرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

، بينما زاد مخزون البنزين.

وذكرت رويترز في استطلاع لها أجرته مع محللين أن مخزونات الخام 5.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل هبطت إلى 492.7 مليون برميل.

كما توقع المحللون أيضا انخفاضها إلى 2.9 مليون برميل.

بينما زادت مخزونات البنزين 0.3 مليون إلى 234.9 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 786 ألف برميل.

وفي نواتج التقطير انخفضت مخزوناتها، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، من 2.1 مليون برميل إلى 143.46 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة قدرها 971 ألف برميل.

وكان صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، قد زاد 443 ألف برميل يوميا.