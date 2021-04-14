تنبيه متقدم بهطول أمطار على #الرياض

نبهت الدفاع المدني إبى صدور تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل ( السليل، وادي الدواسر ) حتى الساعة 2 صباح يوم الخميس.

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدا الخميس.

وأكد في تقرير نشره مساء اليوم، أنه قد تصحب الرياح بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها. كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.