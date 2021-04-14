كبرى الدول الأوربية توجه تحذيرا لإيران  بسبب رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

وجّهت كبرى الدول الأوروبية ، تحذيرا لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.

ووصفت العواصم الأوربية الكبرى أن ما تقوم به إيران يشكل “تطورا خطيرا”.

وأفاد الناطقون باسم وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الموقعة على اتفاق عام 2015، في بيان مشترك أن باريس وبرلين ولندن ، أخذت علما بقلق بالغ بإعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إطلاق تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .

وأضافت الدول الثلاث أن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة لصنع سلاح نووي،معتبرة أنه لا يوجد لدى إيران أي حاجة مدنية تبرر مثل هذا التخصيب.

وتابعت العواصم الأوربية: إنه في ضوء التطورات الأخيرة، نرفض أي تصعيد من قبل أي جهة، وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية الدبلوماسية.

يذكر أن إيران كانت قد أعلنت أن قرارها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% جاء كرد على عملإاسرائيل، متهمة إياها بالوقوف وراء الانفجار الذي ألحق أضرارا الأحد بمنشأة نطنز.