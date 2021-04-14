فلسطين تدين تعطيل إسرائيل لمكبرات الصوت بالأقصى

أدانت لجنة “فلسطين النيابية” في الأردن تعطيل قوات الاحتلال الإسرائيلي مكبرات الصوت في المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان.

وشجبت في بيان لها نشرته على حسابها في فيسبوك الإجراءات العنصرية الإسرائيلية إثر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضفت أن تلك السياسات العدوانية الإسرائيلية من شأنها الإسهام بتأجيج مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم.

وتابعت: إن تلك الممارسات تمثل عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات، وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

كما دعت المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف تلك الممارسات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.