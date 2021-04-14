دعوى قضائية بالقبض على الأمير هاري.. ما الأمر

في واقعة غريبة ومثيرة، تقدمت محامية هندية إلى المحكمة بشكوى تدعي فيها، أن الأمير هاري عرض الزواج عليها، ولكنه خالف وعده.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن المرأة الهندية تدعى بالويندر كاور، والتي تقدمت بشكوى إلى محكمة البنجاب وهاريانا العليا أن الأمير هاري تواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه بعد فترة من الوقت، أخبرها بأنه يريد الزواج منها.

وطلبت من السلطات الهندية إصدار مذكرة توقيف دولية حتى تتمكن الشرطة والمملكة المتحدة من إلقاء القبض على الأمير هاري، وإجباره على الوفاء بوعده.

من جانبها رفضت المحكمة الطلب قائلة إنه لم يثبت أنها كانت تتحدث مع الأمير هاري وحذرتها من مخاطر الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت أنها كانت تتحدث مع الأمير هاري، منوهة إلى وجود العديد من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كدليل على إجراء محادثة مع أشخاص حقيقيين.