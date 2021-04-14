زوار المسجد النبوي يثمنون الإجراءات الاحترازية بالمملكة

أعرب عدد من زوار المسجد النبوي عن سعادتهم بزيارة المسجد النبوي،مثمنين الجهود التي تقدمها حكومة المملكة لقاصديه، والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعمول بها.

وأضاف أحد الزائرين أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات كافة في ظل جائحة كورونا لقاصدي المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان.

كما وجه آخر رسالة شكر على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالمسجد النبوي لتوفير الخدمات التي يحتاجها قاصديه.

وأشاد أيضا أحد الزائرين بما تقوم به المملكة من إجراءات احترازية وتعليمات , منوها أن ما شاهده خلال ذهابه لأداء الفريضة من تنظيم وتشديد في تطبيق الاحترازات يدل على الاهتمام بقاصدي المسجد النبوي.