بناتج 700 مليار دولار.. السعودية تحتل هذه المرتبة بين دول العشرين

يشكل الاقتصاد السعودي نحو 0.83 في المائة من الناتج المحلي العالمي البالغ 84.54 تريليون دولار في 2020.

وكانت السعودية قد احتلت المركز الـ20 بين أكبر اقتصادات في العالم والـ17 بين دول مجموعة العشرين خلال العام الماضي.

وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 2.63 تريليون ريال “700.1 مليار دولار”.

وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات العالم بناتج محلي يبلغ 20.93 تريليون ريال، أي ما يعادل 24.8 في المائة من الناتج العالمي.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بناتج محلي 14.72 تريليون دولار، والذي يمثل 17.4 في المائة من الاقتصاد العالمي.

بينما جاءت اليابان ثالثا، بناتج محلي 5.05 تريليون دولار، يمثل 6 في المائة من الناتج العالمي، تلتها ألمانيا بناتج محلي 3.8 تريليون دولار، يمثل 4.5 في المائة.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس بناتج محلي 2.71 تريليون دولار، يمثل 3.2 في المائة.

وقد تلتها الهند بناتج محلي 2.71 تريليون دولار يمثل 3.2 في المائة من الاقتصاد العالمي.

وجاءت فرنسا سابعا بناتج محلي 2.6 تريليون دولار يمثل 3.1 في المائة من الناتج العالمي، ثم إيطاليا بناتج محلي 1.88 تريليون دولار، ما يشكل 2.2 في المائة من الاقتصاد العالمي.

بينما احتلت كندا المرتبة التاسعة بناتج محلي 1.64 تريليون دولار، يمثل 1.94 في المائة.

فيما جاءت تركيا في المركز الـ19 بناتج محلي 717 مليار دولار، يمثل 0.85 في المائة من الناتج العالمي.