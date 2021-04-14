تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في الهجوم الصاروخي بشمال العراق

أعلنت الحكومة التركية مقتل أحد جنودها وإصابة طفل في هجوم صاروخي على مجمع عسكري في منطقة بعشيقة بشمال العراق.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع فإن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب قاعدة عسكرية في المنطقة وأن واحدا أصابها، منوهة أن الصاروخيْن الآخريْن سقطا في قرية قريبة، فأصاب طفلا.

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق طائرة مسيرة مسلحة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت أنباء قد ترددت عن قيام طائرة مسيرة بإسقاط متفجرات قرب قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق .

ويعتبر هذا أول هجوم معروف تنفذه طائرة مسيرة على القوات الأمريكية في أربيل، وسط زيادة مطردة في الهجمات الصاروخية على القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد.