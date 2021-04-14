تفاصيل صادمة عن إضرام شاب مصري النار في منزل والديه قبيل الإفطار

في واقعة صادمة، أقدم شاب مصري على ارتكاب جريمة بشعة بإضرام النار في منزل والديه قبل نصف ساعة من الإفطار.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أقدم الشاب على فعلته، بسبب خلافات أسرية، ما أدى إلى مقتل أبيه متأثرا بحروقه.

وأضافت أن والد الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحروق أودت بحياته.

بينما تم حجز الأم بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة بعد إشعال الابن النيران فيهما قبل إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك بنصف ساعة بقرية درين في محافظة الدقهلية شمال القاهرة.

وقد تمكنت قوات الأمن من القبض على الابن، الذي أكد أن والده دائما ما يطرده من البيت كلما طلب منه نقودا، وأنه ترك مهنته، حيث يعمل منجّدا إفرنجيا، وعمل سائق توك توك لتوفير نفقاته إلا أن الدخل لا يكفيه وكلما طلب نقودا من والده يطرده.

وأفاد شهود عيان أن الشاب حضر إلى المنزل قبل موعد الإفطار وأثناء تجهيز والدته طعام الإفطار، نشب خلاف بينه وبين والده ، حيث هدد بإشعال النار في البيت، وصبّ البنزين وأشعل النار داخل المنزل.