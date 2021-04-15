فتوى حوثية عن “زكاة الفطر” لجمع الأموال من جيوب اليمنيين

أقدمت مليشيا الحوثي في اليمن، على إصدار فتوى جديدة هذا العام برفع قيمة زكاة الفطر في مناطق سيطرتها.

وقامت المليشيات الحوثية ، برفع قيمة زكاة الفطر، بزيادة خمسين ريالا عما كانت عليه في العام الماضي.

وفي وثيقة تم تداولها، والتي صدرت عن مفتي الحوثيين شمس الدين شرف الدين،حيث حددت زكاة الفطر بواقع 550 ريالا عن الشخص الواحد.

وقالت جماعة الحوثي إن رفع زكاة الفطر لهذا العام، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب عما كانت عليه في 2020.

يذكر أن زكاة الفطر للشخص في مناطق سيطرة الحوثيين كانت في عام 2019 قد وصلت إلى 300 ريال فقط، قبل أن يتم رفعها في العام 2020 إلى 500 ريال ثم الزيادة الثالثة هذا العام.

وتعتبر الزكاة واحدة من أهم الموارد المالية لجماعة الحوثي، حيث تتحصل على مبالغ مالية ضخمة، والتي تتضاعف خلال شهر رمضان.