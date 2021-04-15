تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 183 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 أبريل 2021، مع نزول أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 209.30 ريال (55.81 دولار)، مقابل، 210.39 ريال (56.10 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 183.14 ريال (48.84 دولار)، مقابل، 184.09 ريال (49.09 دولار)، الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.98 ريال (41.86 دولار)، مقابل، 157.79 ريال (42.08 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال (32.56 دولار)، مقابل،122.73 ريال (32.73 دولار)، أمس.