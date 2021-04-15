تتداول دون 63 ألف دولار.. ارتفاع البيتكوين بنسبة 0.7%

ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاع سهم “كوين باس” وهي أول بورصة عملات رقمية كبرى تتداول في وول ستريت.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.7% إلى 62807 دولارات، في تمام الساعة 10:44 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وفي الوقت نفسه، استقرت الريبل عند 1.7501 دولار، بينما قفزت الإيثريوم 4.25% إلى 2470 دولارًا.

وبدأ سهم “كوين باس” التداولات أمس عند 381 دولارًا للسهم بزيادة 52% عن السعر المرجعي الذي حددته الناسداك 250 دولارًا، وبعد تذبذبه خلال الجلسة أغلق السهم عند 328.28 دولار، مما يمنح الشركة قيمة 85.7 مليار دولار.

وقفزت البيتكوين هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي أعلى 64 ألف دولار قبيل الطرح المباشر لـ “كوين باس”.