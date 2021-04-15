مستثمرون في خطوط أنابيب “أرامكو” يعتزمون إصدار سندات لإعادة تمويل قرض بقيمة 10.5 مليار دولار

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر لها، أن “إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز” ستقود تحالفا لإصدار سندات عبر صفقتين أو ثلاث صفقات لاستبدال دين يدعم الاستثمار في أصول خطوط أنابيب نفط “أرامكو السعودية”.

وقالت المصادر، إن التحالف سيصدر سندات لاستبدال حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 مليار دولار رتبتها أرامكو للمستثمرين المحتملين للحصول على حصة 49 %.

وأشارت إلى أن التمويل الأساسي الذي يدعم الصفقة له أجل استحقاق مدته خمس سنوات وخيار تمديد لمدة عام واحد.

وأضافت أن الإصدار الأول للسندات من المرجح أن يتم في الربع الأول من العام 2022، مشيرة إلى أن إعادة التمويل بالكامل ستتم خلال عامين.

وبينت “أرامكو” أنه عند إتمام الصفقة، ستحصل على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار.