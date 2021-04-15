إغلاق ‏462‏ منشأة تجارية وتحرير 110 ‏مخالفات للتدابير الاحترازية في حائل

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية ‏7,800‏ جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع خلال الـ 10 أيام ‏الماضية، أسفر عنها إغلاق ‏462‏ منشأة تجارية وتحرير 110 ‏مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ‏للحد من ‏تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)‬‏.

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق ‏الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية ‏للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم ‏التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق ‏للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات ‏والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة ‏وبلدياتها تأتي ‏بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووفقاً لتوجيهات معالي وزير ‏الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على الرقم 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية