تلقيت الجرعة الأولي من لقاح كورونا وخالط مصاب ماذا أفعل؟ الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة إنه حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن ١٥ دقيقة يتم عزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة ( ١٠ أيام على الأقل ) من تاريخ ظهورالأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

‏‎وتلقى حساب “937” على تويتر سؤال من إحدى المغردين بخصوص الاجراءات الاحترازية لمن اخذ جرعة اولى من اللقاح وخالط حاله مشتبه فيها ! هل يكفي المسحة بعد مرور خمس ايام من المخالطه ! او يلزم استمرار الحجر المنزلي .؟