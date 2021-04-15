ارتفاع قوي بسوق الأسهم والمؤشر العام يقترب من مستويات 10 آلاف نقطة

اختتم سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة تداول اليوم على ارتفاع قوي مدعوما بصعود أسعار النفط، فيما اقترب المؤشر العام من مستويات 10 الاف نقطة من جديد.

وقفز المؤشر العام 144 نقطة ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.06 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 225.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 267.5 ألف صفقة.

ودعمت أسهم مصرف الراجحي على حركة المؤشر العام بعد صعوده 2.6 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم البنك الأهلي 3.6 في المائة، ايضا نجد مكاسب على أسهم سابك بنحو 1.4 في المائة ونحو 5 في المائة من المكاسب على أسهم سابك للمغذيات الزراعية والتي سجلت أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015.

ورغم ارتفاع أسعار النفط أمس إلا أن ذلك لم يعكس على أداء سهم “أرامكو السعودية” حيث أغلق على استقرار عند مستوى 35.6 ريالا للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 148 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم سابك للمغذيات الزراعية، ثم أسهم البابطين والتي حققت مكاسب 4.4 في المائة.

ايضا نجد مكاسب على أسهم الغاز والتصنيع بنحو 3.7 في المائة، فيما ارتفعت كل من بتروكيم وكيان وسبكيم وكذلك اميانتيت بأكثر من 3 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 32 شركة تصدرها أسهم التعمير المنخفضة 1.5 في المائة، تلاه أسهم الخريف 1.2 في المائة، وكذلك نجد انخفاض على أسهم التموين بنحو 0.9 في المائة.