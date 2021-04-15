أسواق الخليج.. أداء متفوق للأسهم القطرية وسط مكاسب قوية لدول التعاون

حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب قوية اليوم الخميس مدعومة بأسهم القطاع المالي، وتفوقت قطر بعدما وافقت على مشروع قانون للسماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في قطر مرتفعا 2.8 بالمئة، في أكبر صعود منذ أبريل نيسان الماضي، وقادت البنوك المكاسب.

فقد قفز سهم مصرف قطر الإسلامي 8.3 بالمئة وارتفع سهم البنك التجاري القطري عشرة بالمئة، متصدرا مكاسب المؤشر.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الإبقاء على دعم السيولة المقدم من البنك المركزي للبنوك المحلية حسبما تقتضيه الحاجة في ضوء موجة ثانية تواجهها البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.4 بالمئة، تمشيا مع المعنويات في الأسواق الأمريكية أمس الأربعاء.

وتقدم سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة وقفز سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 3.6 بالمئة.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 2.5 بالمئة، وقفز سهم إعمار العقارية القيادي ستة بالمئة في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1 بالمئة.

وصعد سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة، 6.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.5 بالمئة بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي صعد 2.1 بالمئة.

وقالت كايا بارف رئيسة بحوث الاستثمار لدى إف.إكس بريموس إن سوق الأسهم في الإمارات تبدو بصدد انتعاش اقتداء بالأسهم السعودية.

وأضافت أن المؤشر الرئيسي في المملكة صعد الأربعاء بعد تكبد خسائر لأربعة جلسات متتالية.

وقالت “أسهم القطاع المصرفي تقود هجوما يتردد صداه في أسواق مجلس التعاون الخليجي عموما”.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.3 بالمئة، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2.9 بالمئة.

السعودية ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 9988 نقطة

أبوظبي تقدم المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6132 نقطة

دبي زاد المؤشر 2.5 بالمئة إلى 2633 نقطة

قطر قفز المؤشر 2.8 بالمئة إلى 10899 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.3 بالمئة ليسجل 10143 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1475 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3708 نقاط

الكويت زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6530 نقطة