فيصل بن فرحان يبحث مع أمين جامعة الدول الأوضاع على الساحتين العربية والدولية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.