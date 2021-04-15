بعد ساعات من ظهوره في فيديو يكشف فيه إصابته بـ #كورونا .. الشيخ #الكلباني يعلن طي قيده من إمامة المسجد

كشف الشيخ عادل الكلباني أحد أئمة المساجد المشهورين عن طي قيده من المسجد الذي يصلي فيه .

وكان الكلباني قد ظهر في مقطع فيديو أعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

وأوضح الكلباني في الفيديو عن ملابسات اكتشاف إصابته مؤكدا أنه شك في إصابته عندما لم يستطع شم رائحة العطر بعد صلاة التراويح التي أم فيها الناس بالمسجد بصحة جيدة دون ظهور أي عرض مرضي عليه.

و قال الكلباني إنه توجه لإجراء الفحوصات فتأكد من إصابته بالفيروس رغم أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا و كانت آخر جرعة له منذ 13 يوما، ولكن مسؤولي الصحة أخبروه أنه من الممكن أن تكون هناك عدوى في الفترة الزمنية من 14 إلى 21 يوما من أخذ اللقاح

وغرد الشيخ الكلباني على حسابه الشخصي في موقع التواصل تويتر قائلا :”قال: أمرت أن أخبرك بأنه تم طي قيدك من الجامع! قلت: سمعا وطاعة.