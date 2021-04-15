تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات #كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 297 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل حصيلة قياسية لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61400، مقابل 62797 الأربعاء في حصيلة قياسية، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4086957.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 297 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا، مقارنة مع 279 في بيانات الأربعاء.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 54894 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3535040 شخصا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.